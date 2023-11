Un amor fatal que culminó en doble asesinato: así es la nueva docuserie de crimen real en Netflix

En una declaración durante el juicio, Elizabeth Haysom señaló que sus padres murieron debido a la relación obsesiva que llevaba con su novio. (Créditos: Netflix)

¿Un crimen motivado por el amor, la obsesión u ambos? El brutal asesinato de Derek y Nancy Haysom, perpetrado en 1985 es un caso que Estados Unidos aún no olvida. Aún más cuando, casi 40 años después, las respuestas no están claras. Los homicidios involucran a Jens Soering, hijo de un diplomático alemán y exestudiante de la Universidad de Virginia, y su entonces pareja e hija de los fallecidos, Elizabeth Haysom. Este intrigante y oscuro episodio ha sido recientemente revisado en el documental de Netflix, Hasta que el asesinato nos separe: Soering vs. Haysom (Till Murder Do Us Part: Soering vs. Haysom)

La historia legal comienza un año después, en 1986, con la detención de ambos jóvenes por parte autoridades británicas en Londres. Soering, apoyándose en su estatus, confesó a las autoridades de la nación insular ser responsable de las muertes. Sin embargo, al enfrentar un posible juicio y la pena capital en Virginia, cambió su declaración, alegando inocencia y luchando contra la extradición.

Jens Soering es dos años menor que quien fue su pareja, Elizabeth Haysom, teniendo 18 años al momento del crimen. (Créditos: Netflix)

Todo empeoró cuando, en 1990, él fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, mientras que Haysom fue señalada como cómplice, obteniendo una sentencia más leve. Tras pasar 33 años en prisión, el supuesto homicida fue liberado en 2019 y extraditado a Alemania, donde continúa alegando que su entonces enamorada fue la verdadera autora del crimen.

¿Jens Soering es inocente o culpable?

La serie de cuatro capítulos busca explorar las complejidades y las interrogantes no resueltas hasta el momento, analizando y reexaminando las pruebas forenses disponibles. Asimismo, incluye entrevistas con los investigadores involucrados, además del propio Soering. Sin embargo, este último criticó severamente a la producción por omitir en el montaje final las evidencias que, según él, respaldarían su testimonio.

Jens Soering cuenta su propia versión en el documental "Hasta que el asesinato nos separe". (Créditos: Netflix)

“Estaba decepcionado [al verlo]. Había confiado en estas personas para contar mi historia de una manera justa y veraz y siento que no lo entendieron. Al final del día, no hay ni una sola pieza de evidencia forense que me vincule con la escena del crimen. No hay huellas dactilares, ADN, o cualquier otro objeto que lo corrobore”, dijo en una entrevista reciente con ABC13.

En un comunicado de prensa, los productores del documental, André Hörmann y Lena Leonhardt, defendieron su enfoque, ya que en últimas instancias la pregunta queda abierta para el público: “¿Jens Soering asesinó a los padres de su novia en 1985 o fue un parricidio?”.

El matrimonio Haysom fue asesinado durante una cena familiar que habían convocado, la cual se derivó a una gran discusión, lo que supuestamente condujo el motivo del asesinato. (Créditos: Netflix)

Siendo un ejemplo intrigante y complejo de los misterios que pueden rodear a casos de alto perfil, Hasta que el asesinato nos separe: Soering vs. Haysom se encuentra disponible en el catálogo de Netflix.