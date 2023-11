“Doctor Who”: una adorable criatura y el reencuentro más esperado

Después de 60 años, la TARDIS está llegando con 3 especiales originales. (Disney )

El humor, la espontaneidad y valentía de Donna Noble convirtieron al personaje interpretado por Catherine Tate en uno de los más queridos en el universo de Doctor Who. Votada por los aficionados como una de las mejores acompañantes de todos los tiempos, la dama pelirroja regresa a la ficción en tres episodios especiales en los que también se suma David Tennant, otro rostro favorito de la franquicia. Doctor Who: la bestia estelar (The Star Beast) es el primero de los capítulos preparados para celebrar los sesenta años de viajes en el tiempo y el espacio popularizados por la famosa serie británica. En América Latina, la cabina azul aterriza este 25 de noviembre en la plataforma Disney+.

Los recuerdos de Donna

Según el canon de la ficción televisiva, la posibilidad que el Doctor y Donna se encuentren es un peligro para la vida de la humana. Aunque ambos vivieron aventuras geniales en el pasado, un enfrentamiento con los Daleks condujo a que el Señor del Tiempo intervenga en la memoria de su compañera y le borre todos los recuerdos relacionados con su existencia. El tráiler nos muestra que después de tantos años, Noble lleva una vida normal. Se ha casado con Shaun y tienen una hija llamada Rose (Yasmin Finney). No obstante, cualquier encuentro alienígena podría traer de vuelta las memorias que por ahora percibe como “un extraño vacío”.

El episodio marca el regreso del escritor Russell T Davies, quien fue fundamental en el renacimiento de "Doctor Who" en 2005. (Créditos: BBC/Disney+)

“El mundo vuelve a girar alrededor de Donna Noble”, comenta el Doctor en un clip del episodio. La bestia estelar se centra en el peligro que representa el posible retorno de sus recuerdos, un hilo argumental que añade tensión y profundidad emocional al especial.

Un choque con lo desconocido

La criatura peluda de ojos amplios y brillantes es Beep The Meep, un ser alienígena que aparece por primera vez en pantalla, pero proviene de las tiras cómicas de Doctor Who. Tras la colisión de su nave, el extraterrestre se gana la simpatía de Rose, quien lo esconde en su casa y lo camufla entre sus peluches artesanales. Aunque al inicio Donna no lo detecta, luego descubre su verdadera naturaleza y grita en verdadero shock.

La actriz Miriam Margolyes ("Harry Potter") presta su voz a The Meep. (Créditos: BBC/Disney+)

Detrás de su apariencia adorable, The Meep esconde un enigma y los humanos no son los únicos interesados en capturarlo. Su presencia conduce al inevitable encuentro entre el Doctor y su antigua amiga.

Con la actuación carismática de Tennant y la emotiva reaparición de Tate, junto con la introducción de personajes nuevos y fascinantes como Beep the Meep, este episodio establece un atractivo y nostálgico precedente para los dos especiales que seguirán. Doctor Who: la bestia estelar está disponible en streaming a partir del 25 de noviembre en Disney+.