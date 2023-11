“Wish”: ¿qué dice la crítica de la nueva película animada de Disney?

"Wish: el poder de los deseos" da la bienvenida a la audiencia al reino mágico de Rosas, donde los deseos se vuelven realidad. (Créditos: Disney)

Te puede interesar: ¿Cómo será Ansiedad en “Intensamente 2”? El director explica el rol de la nueva emoción

Si había una película que debía iniciar una nueva era para Disney, definitivamente tendría que haberse estrenado este año. El tan publicitado aniversario por los 100 años de la creación del estudio de animación estuvo absolutamente en todas partes: cines, teatros, conciertos, avenidas y hasta un evento especial en TikTok. La cereza del pastel vendría con el estreno de Wish: el poder de los deseos el pasado 22 de noviembre en varios países del globo, un largometraje que presenta a una nueva princesa con un estilo que une el 2D y 3D a modo de homenaje generacional.

Sin embargo, la nostalgia no parece haber conmovido lo suficiente a la audiencia hasta el momento, ya que en Rotten Tomatoes su aprobación apenas llega al 66 por ciento. En el caso de la crítica, el panorama es más alentador, con un 72 por ciento. Los resultados no están sellados en piedra, ya que, tal como sucedió con Elementos de Pixar tres meses después, la respuesta del público aún puede variar. Especialmente si se considera que durante la temporada navideña diversas familias acudirán a las salas de cine, representando un posible éxito en taquilla.

La historia de "Wish" se inspira en el deseo de estrella de Disney, explorando el origen de la icónica estrella de los deseos de la compañía. (Créditos: Disney)

Según su sinopsis oficial, la historia presenta al reino mágico de Rosas, donde “Asha, una ingeniosa soñadora, pide un deseo tan poderoso que es escuchado por una fuerza cósmica: una pequeña esfera de energía ilimitada llamada Estrella. Ambas se enfrentan a un enemigo imponente, el rey Magnífico, a quien deberán vencer para salvar a su comunidad y demostrar que, cuando la voluntad de una persona valiente se une a la magia de las estrellas, pueden ocurrir cosas maravillosas”.

Te puede interesar: Exclusivo: nuevo tráiler de “Elijo creer”, la película sobre Argentina en Qatar 2022

¿Qué dice la crítica de “Wish: el poder de los deseos”?

Benjamin Lee para The Guardian: “El film llega en un momento turbulento para Disney, con las celebraciones del centenario empañadas por películas de bajo rendimiento y una estrategia general de lanzamientos confusa. Ver cómo todos los elementos probados y comprobados fracasan a la hora de cuajar nos hace sentir nostalgia de los clásicos. Deseemos todos que Disney vuelva a encontrar esa magia”.

Ariana DeBose, ganadora del Premio de la Academia, presta su voz al personaje principal, Asha, una joven optimista que experimenta un viaje mágico. (Créditos: Disney)

Amy Nicholson para The New York Times: “Curiosamente, y de forma bastante fascinante, es una película sobre una revolución espiritual. La pregunta es: ¿podrá Asha, una humanista, convencer a los isleños de que rechacen al hombre de la túnica bordada que predica que sólo él puede hacer milagros?”.

Te puede interesar: Vuelve “Karate Kid”: Jackie Chan y Ralph Macchio se unen en nueva entrega

Devan Coggan para Entertainment Weekly: “Wish está tan obsesionado con el pasado que no aporta nada nuevo por sí mismo. Si vas a rendir homenaje a 100 años de magia Disney, no puedes olvidarte de guardar un poco de magia para ti”.

"Wish" se ambienta en el reino de Rosas, un mundo nuevo creado para la película, con un diseño visual influenciado por la pintura impresionista. (Créditos: Disney)

Michael O’Sullivan para The Washington Post: “Perdonen mi cinismo, pero hay algo vagamente comercial y corporativo en la nueva película de animación de la Casa del Ratón. No es solo el argumento de la historia, sino que la tarta de su centenario [es una producción] celebrándose a sí misma, girando su trama enteramente en torno al tema de los deseos que se hacen realidad. ¿Es demasiado desear nuevas ideas?”.

Bilge Ebiri para Vulture: “Wish no logra nada de lo que quiere ser. No es lo suficientemente evocador del pasado como para funcionar como un tributo, ni irreverente o inventivo o simplemente lo suficientemente divertido como para justificar sus constantes pero poco entusiastas referencias”.

La película presenta música original del célebre compositor ganador del Oscar, Alan Menken, conocido por clásicos de Disney como "La Bella y la Bestia". (Créditos: Disney)

Wish puede verse en los cines de Colombia, México y Perú. Su estreno en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay está fijado para el 4 de enero del 2024. Además, su llegada al catálogo de Disney+ podría estar prevista tres meses después de su fecha de lanzamiento, como ha sido usual entre sus recientes producciones.