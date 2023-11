La historia de un boxeador que no estaba dispuesto a rendirse ante nada

El largometraje está disponible en streaming en la plataforma Paramount+ (Créditos: Paramount+)

La inspiradora historia de Vinny Pazienza (Bleed for This, 2016) es una película de boxeo inspirada libremente en la vida del pugilista Vinny Pazienza, también conocido como Vinny Paz. Este campeón de boxeo quedó involucrado en un incidente vial que lo dejó con una grave lesión en el cuello y el diagnóstico de los médicos de que no sólo no volvería a pelear, sino que incluso corría el riesgo de no volver a caminar. La historia que se cuenta es la de la lucha personal del hombre no sólo en el deporte, sino también en su propia vida fuera del ring.

Vinny Pazienza (Miles Teller) es un joven para el cual la familia y el box lo son todo. Ha logrado llegar a campeón y el mundo está a sus pies. Parece una historia típica de boxeador que lucha por llegar a la cima; pero el éxito aparece muy rápido en la narrativa, por lo que el espectador deduce que lo más difícil aún no ha llegado. Y así es. Viajando en auto como acompañante, sufre un terrible incidente vial que afecta su columna a la altura del cuello. Vinny sufrió una vértebra dislocada y dos vértebras fracturadas. Le colocan entonces un dispositivo médico llamado Halo, un aparato ortopédico circular de metal atornillado al cráneo en cuatro puntos y sostenido con cuatro varillas de metal. Todos sus seres queridos sufren al divisar el final de la carrera de Pazienza, salvo él, que tiene un objetivo: volver al ring como sea.

Milles Teller ("Whiplash") encarna al resiliente luchador en este retrato cinematográfico de su vida. (Créditos: Paramount+)

Hay historias reales que son un material perfecto para el cine y esta es una de ellas. El género boxeo es inagotable. Toda la historia del cine está llena de ejemplos de historias de boxeadores. La metáfora más evidente del mundo, la del luchador, encaja en cualquier época y lugar. El drama que da este deporte en el cine no ha logrado darlo ningún otro. Si se filman bien las peleas, si se siguen ciertos pasos, las películas funcionan y este es un caso perfecto. Cumple con todo, emociona y tiene un suspenso y un drama que, para quien no conoce la historia, es atrapante. El personaje de Vinny está completamente idealizado, gran parte de la historia ha sido cambiada con fines dramáticos y esa simpleza le hace ganar mucho a la película.

Este largometraje del 2016 fue hecho previo al ascenso de Miles Teller como estrella tal cual lo conocemos hoy, pero por los años de la pandemia ahora puede verse perfectamente como un estreno, además porque Teller casi no trabajó hasta explotar recientemente con su rol en Top Gun: Maverick. Lo acompañan Aaron Eckhart como Kevin Rooney, Ted Levine como Lou Duva y Katey Sagal y Ciarán Hinds como Louise y Angelo, los padres de Vinny. La historia de este boxeador llamado “El Demonio de Pazmania” está disponible en Paramount Plus.