“The Boys”: primer vistazo de la temporada 4 y todos los detalles conocidos hasta el momento

La tercera temporada de "The Boys" se lanzó en 2022 y la serie fue renovada poco después para una cuarta. (Prime Video)

Prime Video dio a conocer el primer teaser art de la cuarta temporada de The Boys, protagonizado por Billy Butcher y Homelander (interpretados por Karl Urban y Antony Starr respectivamente). El estreno se espera para el año 2024 a través de la plataforma disponible en más de 240 países y territorios alrededor del mundo. Previo a su lanzamiento, se confirmaron algunos detalles que serán claves para entender el futuro de este universo tras el final de Gen V.

“Mientras esperamos a 2024, esto es lo que podemos decir de la cuarta temporada hasta ahora…”, escribió la cuenta oficial de la serie en X (antes Twitter). En ese sentido, aseguró que la línea temporal se sitúa un mes después del último episodio del spin-off y Butcher tiene conocimiento del virus letal que puede enfermar a los superhéroes. Además, Homelander enfrentará un juicio por asesinar públicamente a un simpatizante de Starlight y, para pedir por su libertad, Vought inició una campaña a través del hashtag #HomeFree.

La serie retoma tras final emocionante de la temporada del spin-off "Gen V". (Créditos: Prime Video)

Y lo más importante es que “los eventos de la temporada cuatro conducirán a la temporada dos de Gen V”, según esta información recién publicada. “¿Necesitas ver ambas series para entender una u otra? No. ¿Deberías? Absolutamente”, culmina el mensaje.

Un popular universo que comenzó en “The Boys”

The Boys, basada en el cómic best seller de The New York Times, creado por Garth Ennis y Darick Robertson, ofrece una visión crítica y satírica del mundo superheroico. En este universo, los superhéroes, idolatrados como divinidades, a menudo abusan de sus poderes en lugar de utilizarlos para el bien. El grupo de vigilantes denominados “Los Chicos”, liderados por Butcher, se erige como la única oposición a estos héroes corruptos, buscando exponer la verdad detrás de Los Siete y la corporación multimillonaria que los gestiona, Vought.

La plataforma anunció la cuarta temporada de "The Boys" para 2024. (Créditos: Prime Video)

Es una producción de Amazon MGM Studios y Sony Pictures Television, y cuenta con un extenso equipo de producción ejecutiva encabezado por Eric Kripke (Supernatural), showrunner de la serie, y otros nombres reconocidos como Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Phil Sgriccia, Craig Rosenberg, Ken F. Levin, Jason Netter, Paul Grellong, David Reed, Meredith Glynn y Michaela Starr. La serie continúa explorando la lucha del ciudadano común contra los abusos cometidos por los poderosos utilizando el constructo de los superhéroes.

Por otro lado, Gen V, ambientada en la Universidad Godolkin, expande este complejo escenario, centrando su trama en jóvenes superhéroes en formación. El spin-off fue desarrollado por Kripke y Michele Fazekas, y ha ganado reconocimiento como una de las propuestas televisivas más destacadas de los últimos años.

El spin-off "Gen V" cierra su primera temporada con sorpresas que establecen el escenario para futuros episodios de "The Boys". (Créditos: Prime Video)

En una entrevista con Variety, ambos creadores explicaron las apariciones estratégicas de los personajes en la ficción derivada: la inclusión de Butcher al final de Gen V tenía como objetivo mostrar su conocimiento sobre un virus letal que afecta a los superhéroes, mientras que la aparición de Homelander se planeó para un momento culminante casi al final de la temporada.

Las tres temporadas de The Boys y la primera entrega completa de Gen V están disponibles en Prime Video.