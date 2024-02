Magaly TV La Firme EN VIVO: minuto a minuto del programa de hoy jueves 29 de febrero

¿Qué pasó en el programa del miércoles 28 de febrero?

Magaly Medina volvió a tocar el tema de Pamela Franco, quien salió a responderle a Christian Domínguez y decir que no iba a hablar más del tema. Para la periodista, no deberían de darle más relevancia a la ex Alma Bella, pues ella también tiene una mala imagen al aceptar ser la pareja de un futbolista que sabía que estaba casado y con hijos.