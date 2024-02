César Vallejo vs Deportivo Garcilaso EN VIVO AHORA: empatan 0-0 por Torneo Apertura de Liga 1 2024

Cómo llega César Vallejo

Los trujillanos llegarán a su vista al Cusco con dos choques consecutivos sin ganar, pues además de caer goleado por 4-0 con UTC en Cajamarca, en su última presentación no pudo vencer a Sport Huancayo como local y no pasaron del 1-1. Como visitante no han logrado imponerse y han perdido en sus dos salidas.