Sporting Cristal vs Unión Comercio EN VIVO HOY: juegan en Tarapoto por la Liga 1

Fernando Pacheco habló de la posibilidad de retornar a Sporting Cristal si queda libre de Deportivo Municipal Los futbolistas de la ‘academia’ tienen la posibilidad de rescindir contrato si continúa la falta de pagos.

Delantero de Deportivo Municipal señaló que se verá obligado a dejar el club si los problemas institucionales continúan (Willax).

Fernando Pacheco atraviesa un gran momento en su carrera como futbolista. Esta temporada se convirtió en pieza clave para Ángel Comizzo en Deportivo Municipal, formando dupla letal con Christopher Olivares. No obstante, debido a la crisis que vive la institución, su salida podría darse antes de lo esperado. En este contexto, señaló que no tendría problemas en regresar al cuadro ‘cervecero’, aunque no tiene claro qué ocurrirá con su futuro: