Alianza Lima vs Regatas EN VIVO HOY: se enfrentan en la segunda final de la Liga Nacional de Vóley

Alianza Lima vs Regatas: Durante la previa de la segunda final entre las chorrillanas e ‘íntimas’, informaron que Miriam Patiño, la líbero titular de Regatas ha sufrido un accidente automovilístico y aunque se encuentra bien de salud, no arrancará como titular. En su reemplazo estará Evadelaida Talavera, quien no ha podido jugar muchos partidos en la temporada.