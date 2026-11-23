Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,57 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, lo que representa una variación negativa del -0,41% respecto al cierre anterior de 1,57 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,39% y en términos interanuales, su valor ha caído un 2,89%.

PUBLICIDAD

En los últimos días, el tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante dos sesiones consecutivas. La volatilidad actual se sitúa en 2,49%, significativamente más baja que la volatilidad de referencia del 4,04%, lo que indica una mayor estabilidad en el mercado en comparación con su promedio anual.