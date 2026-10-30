Precio del dólar hoy en Bolivia: cotización de cierre del 30 de octubre

Guardar

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 12,07 bolivianos, lo que representa un aumento del 3,37% respecto al precio de 11,68 bolivianos en la jornada anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense avanzó un 2,46%, lo que contrasta con una notable variación interanual del 78,75%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del dólar estadounidense al boliviano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, reflejando un fortalecimiento de la moneda estadounidense. La volatilidad actual se sitúa en 30,82%, por debajo de la volatilidad de referencia de 45,09%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado cambiario en el corto plazo.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

PUBLICIDAD

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

PUBLICIDAD

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.

PUBLICIDAD