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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 27 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos antes del cierre de operaciones

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,51 quetzales, marcando un aumento del 2,5% respecto al cierre anterior de 8,3 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 2,24%, aunque su evolución interanual muestra una caída del -2,46%.

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El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco muestra una tendencia positiva en los últimos días, con una trayectoria ascendente sostenida por un día consecutivo. La volatilidad actual del 31,92% supera notablemente la volatilidad de referencia del 20,55%, indicando una situación de inestabilidad en el mercado cambiario.

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