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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 21 de octubre

La divisa estadounidense registró un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,64 quetzales, lo que representa un aumento del 3,21% respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales, según datos de Dow Jones.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva sostenida. La volatilidad actual del 34,79%, notablemente superior al 21,2% de referencia, sugiere un entorno de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense ha registrado un avance del 3,21%, mientras que su variación interanual se sitúa en el 1,81%.

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