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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 19 de octubre

La moneda europea experimentó un alza respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,57 quetzales, registrando un leve incremento del 0,08% respecto a los 8,56 quetzales de la jornada anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 3,6%, aunque su variación interanual muestra una bajada del 3,95%.

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El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un fortalecimiento de la divisa europea. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en un 18,98%, inferior a la volatilidad de referencia del 20,52%, lo que sugiere una notable estabilidad en el mercado.

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