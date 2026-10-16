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Precio del euro hoy en Chile: cotización de cierre del 16 de octubre

La moneda europea ha cerrado la jornada con un avance respecto a la sesión anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1.105,08 pesos chilenos, lo que representa un incremento del 0,37% respecto al precio de cierre anterior de 1.100,98 pesos chilenos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una subida de 1,29, mientras que su variación interanual se sitúa en un avance del 3,62%.

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El euro a peso chileno ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento en el desempeño del euro frente al peso. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio es del 6,71%, por debajo de la volatilidad de referencia del 9,79%, lo que indica un período de estabilidad en el mercado cambiario.

El recorrido del peso chileno

El peso chileno es la moneda de curso legal de Chile desde 1975, retoma el uso del signo de peso ($) y se encuentra regulado por el Banco Central de Chile, que controla la cantidad de dinero creado.

La moneda chilena se estableció en 1817 tras las independencia del país, pero fue hasta 1851 que se instauró el sistema decimal en el peso chileno, que ahora está constituido en 100 centavos. Conforme ha pasado el tiempo, la moneda ha ido cambiando, pero actualmente se contabiliza en pesos enteros.

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A la fecha se pueden encontrar monedas de 5, 10, 50, 100 y 500 pesos, ésta última fue la primera moneda bimetálica producida en el país. En 2009 se intentó hacer monedas de 20 y 200 pesos, pero el proyecto fue repudiado por el Congreso. En tanto, en 2017 se aprobó que se dejaran de emitir las monedas de 1 y 5 pesos.

Asimismo, en octubre de 2018 el Banco Central Chileno anunció que iniciaría el retiro de circulación de las monedas de 100 pesos creadas entre 1981 y el 2000, ello a fin de disminuir su convivencia con las monedas actuales, aunque aún son vigentes.

En cuanto a materia económica, Chile tuvo una fuerte respuesta fiscal en el 2021, lo que le permitió crecer hasta 11.7%, siendo una de las recuperaciones más rápidas en el mundo tras la pandemia de coronavirus. Esta situación se explica por el consumo impulsado por el retiro de fondo de pensiones y apoyos fiscales directos.

Pese a ello, la recuperación en el mercado laboral ha sido más lenta y la inflación también ha afectado a Chile alimentada por fuertes presiones en la demanda, aumentos en los precios de las materias primas, interrupciones en los suministros y la depreciación del peso, lo que finalmente llevó a tener la deuda pública más alta en tres décadas (37%).

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