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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 16 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,65 quetzales, lo que representa un aumento del 3,3% respecto al precio de cierre anterior de 7,4 quetzales. Fuente: Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal mantiene una tendencia positiva en los últimos días, reforzando su valorización. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 29,17%, superando la volatilidad de referencia de 20,95%, lo que indica una inestabilidad significativa en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,05%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 1,97%.

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