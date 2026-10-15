Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de octubre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó a 1,59 dólares canadienses, manteniendo el precio anterior de 1,59 y registrando una variación de 0,16% respecto a la jornada previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso del -0,37% y en el contexto interanual presenta una caída del -1,27%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un primer día consecutivo de avances. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,45%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia de 4,08%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado.