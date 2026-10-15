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Dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de octubre

La divisa estadounidense presenta un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 7,64 quetzales, lo que representa un incremento del 3,19% respecto al precio de 7,4 quetzales de la jornada previa, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva, con un día consecutivo de aumento. La volatilidad actual se sitúa en 34,08%, significativamente por encima de la volatilidad de referencia de 20,94%, lo que sugiere un contexto de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve descenso de -0,01%, mientras que en términos interanuales, su valor ha aumentado un 2%.

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