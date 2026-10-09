Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 9 de octubre

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,64 quetzales, lo que representa un incremento del 3,27% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,4 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un aumento en su valor. Actualmente, la volatilidad es del 35,31%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,68%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado de divisas.

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En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un leve avance de 0,01%, mientras que en la comparación interanual, su valor se incrementó un 1,93%.