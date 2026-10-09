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Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 9 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,56 quetzales, lo que representa una variación del 3,23% en comparación con el cierre previo de 8,29 quetzales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,53%, mientras que a nivel interanual presenta una caída del 2,84%.

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En los últimos días, el tipo de cambio del euro al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva, con un aumento sostenido durante un día consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en un 35,97%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 20,27%, lo que indica un entorno inestable en este par de monedas.

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