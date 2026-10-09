Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 9 de octubre

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 1,6 dólares canadienses, mostrando un aumento del 0,18% respecto al precio de cierre anterior de 1,59, según informes de Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso de -0,44, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -1,13%.

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El euro a dólar canadiense presenta una tendencia positiva en los últimos días, acumulando un día consecutivo en esta dirección.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,48%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,08%, lo que indica una mayor estabilidad en el mercado.