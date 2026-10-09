Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 9 de octubre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,43 dólares canadienses, lo que representa una variación del 0,34% respecto al precio de cierre anterior de 1,42. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,13%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 3,42%.

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El dólar canadiense muestra una tendencia positiva frente al dólar estadounidense en la única jornada de aumento reciente. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 4,18%, superando la volatilidad de referencia de 3,97%, lo que sugiere una cierta inestabilidad en este par de divisas.