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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 7 de octubre

La moneda europea experimentó un descenso en su valor respecto a la jornada anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 1,59 dólares canadienses, lo que representa una caída del -0,32% respecto al precio de cierre anterior de 1,6 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 0,26%, consolidando una caída interanual del 1,48%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando presiones en el mercado cambiario. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 5,73%, superando significativamente la volatilidad de referencia del 4,08%, lo que indica un contexto de inestabilidad en esta divisa.

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