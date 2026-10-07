Noticias

Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 7 de octubre

El dólar experimentó un alza en su cotización respecto a la jornada anterior

Imagen 52J4DHLBRNEC3OUVQNORJXPHNI
Guardar

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,43 dólares canadienses, lo que representa una variación del 0,34% respecto al precio de cierre anterior de 1,42. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,23%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 3,4%.

PUBLICIDAD

El dólar canadiense muestra una tendencia positiva frente al dólar estadounidense, con un día consecutivo de fortalecimiento. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en el 3,52%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el par.

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 7 de octubre

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de divisas

Precio del euro hoy en Panamá : cotización de apertura del 7 de octubre

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 7 de octubre

La moneda europea experimentó un descenso en su valor respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Cuba: cotización de apertura del 7 de octubre

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 7 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en Panamá: cotización de apertura del 7 de octubre

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 7 de octubre

La divisa estadounidense experimentó un leve alza respecto a la jornada anterior

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de apertura del 7 de octubre

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 7 de octubre

La moneda europea ha mostrado un avance con respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Bolivia: cotización de apertura del 7 de octubre