Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 7 de octubre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,43 dólares canadienses, lo que representa una variación del 0,34% respecto al precio de cierre anterior de 1,42. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,23%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 3,4%.

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El dólar canadiense muestra una tendencia positiva frente al dólar estadounidense, con un día consecutivo de fortalecimiento. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en el 3,52%, ligeramente por debajo de la volatilidad de referencia del 3,97%, lo que sugiere una fase de relativa estabilidad en el par.