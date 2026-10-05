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Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 5 de octubre

La moneda europea ha registrado una caída en la jornada respecto al día anterior

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,55 quetzales, registrando una disminución del -0,66% en comparación con el precio de cierre anterior de 8,6 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,5%, aunque mantiene una variación interanual negativa del -3,18%.

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La tendencia del euro hacia el quetzal guatemalteco se ha vuelto negativa en los últimos días, marcando una caída consecutiva. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 21,38%, superior a la volatilidad de referencia del 20,16%, lo que indica un entorno inestable en los mercados.

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