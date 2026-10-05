Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 5 de octubre

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En la apertura de la jornada, el cambio de dólar estadounidense a dólar canadiense se establece en 1,43 dólares canadienses, manteniendo sin cambios el precio anterior de 1,43, lo que representa una variación porcentual positiva del 0,03% en comparación con la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 0,48% y en el último año, su valor ha aumentado un 3,56%.

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El dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, impulsado por un entorno favorable en los mercados. La volatilidad actual del tipo de cambio dólar a dólar canadiense se sitúa en 1,9%, considerablemente inferior a la volatilidad de referencia del 3,95%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.