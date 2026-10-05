Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 5 de octubre

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En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 7,63 quetzales, lo que representa una ligera disminución del -0,09% en comparación con el precio de cierre anterior de 7,64 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 3,12%, aunque su variación interanual muestra una leve disminución de -0,38%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal experimenta una tendencia negativa en los últimos días, marcando su primer día consecutivo bajo este comportamiento. Con una volatilidad actual de 18,59%, que se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia de 20,51%, el mercado muestra signos de estabilidad moderada.