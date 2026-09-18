Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 18 de septiembre

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,88 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,35% respecto al precio de cierre previo de 5,9 reales brasileños, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,15%, marcando una caída interanual del 4,82%.

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El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando un debilitamiento continuo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,37%, por debajo de la volatilidad de referencia del 10,43%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.