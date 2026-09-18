Noticias

Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 18 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Imagen 3AFHON36XZD2JHM53MSEEOQQYQ
Guardar

En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,88 reales brasileños, lo que representa una disminución del -0,35% respecto al precio de cierre previo de 5,9 reales brasileños, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,15%, marcando una caída interanual del 4,82%.

PUBLICIDAD

El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando un debilitamiento continuo. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 5,37%, por debajo de la volatilidad de referencia del 10,43%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

Temas Relacionados

Precio del euro en BrasilTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Estatus de la calidad del aire en Curicó este 18 de septiembre de 2026

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) contempla cinco etapas: bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia&nbsp;

Estatus de la calidad del aire en Curicó este 18 de septiembre de 2026

Rengo: calidad del aire este 18 de septiembre de 2026

El país tiene 8 de las 10 ciudades de Sudamérica con la peor calidad del aire, según IQ Air

Rengo: calidad del aire este 18 de septiembre de 2026

San Fernando: calidad del aire este 18 de septiembre de 2026

Chile tiene 8 de las 10 ciudades sudamericanas con la peor calidad del aire, según IQ Air

San Fernando: calidad del aire este 18 de septiembre de 2026

Puchuncaví: calidad del aire este 18 de septiembre de 2026

El Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire (Sinca) toma en cuenta cinco fases: bueno, regular, alerta, pre-emergencia y emergencia&nbsp;

Puchuncaví: calidad del aire este 18 de septiembre de 2026

Estatus de la calidad del aire en Calabozo este 18 de septiembre de 2026

Estos son algunos consejos a considerar para el estado actual de la calidad del aire&nbsp;

Estatus de la calidad del aire en Calabozo este 18 de septiembre de 2026