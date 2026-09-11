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Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 11 de septiembre

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza a 5,91 reales brasileños, registrando una disminución del -0,33% respecto al precio previo de 5,93 reales, según informa Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del -0,62%, mientras que en el contexto interanual presenta una caída del -3,75%.

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El tipo de cambio del euro al real brasileño ha mostrado una tendencia negativa por un día, lo que indica un debilitamiento de la moneda europea en este contexto. La volatilidad actual se sitúa en un 6,77%, por debajo de la volatilidad de referencia del 10,42%, lo que sugiere una relativa estabilidad en el mercado cambial.

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