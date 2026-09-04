Euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 4 de septiembre

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,93 reales brasileños, lo que representa un aumento del 0,55% respecto al precio de cierre anterior de 5,90 reales, según Dow Jones.

En la última semana, los euros han registrado un descenso del 1,66%, mientras que en el último año su variación se ha situado en una disminución del 3,25%.

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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al real brasileño durante el último día, marcando un aumento sostenido en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 9,59%, inferior al 10,42% de referencia, lo que sugiere una mayor estabilidad en el mercado en comparación con el promedio anual.