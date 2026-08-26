Euro hoy en Brasil: cotización de cierre del 26 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro cotizó en promedio a 6,01 reales brasileños, manteniendo el mismo nivel que el día anterior, lo que representa una variación negativa del -0,07% en comparación con la jornada previa, cuando también cerró a 6,01. Dow Jones

En la última semana, el euro registró una bajada del 0,55%, mientras que su evolución interanual muestra un descenso del 2,54%.

El euro a real brasileño ha mostrado una tendencia negativa en los últimos días, registrando una disminución continua. Actualmente, la volatilidad se sitúa en 7,68%, por debajo de la volatilidad de referencia del 10,46%, lo que sugiere una mayor estabilidad en el tipo de cambio en el corto plazo.

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