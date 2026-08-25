Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 25 de agosto

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En la apertura del día, el euro se cotizaba en un promedio de 1,61 dólares canadienses, sin variación porcentual respecto al precio de 1,61 registrado en la sesión previa, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una ligera subida del 0,14%, aunque muestra una bajada del -0,29% en comparación anual.

El tipo de cambio euro/dólar canadiense presenta una tendencia neutral, manteniéndose así durante un día consecutivo. La volatilidad actual del par se sitúa en 2,75%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,41%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado.

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