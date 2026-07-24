Clima en Houston: la predicción para este 24 de julio

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El buscar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Houston para este viernes 24 de julio.

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Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se estima que en Houston habrá un 25% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 34 centígrados y una mínima de 25°. La nubosidad será del 58% y por la noche habrá una posibilidad del 2% de lluvias.

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La predicción del estado del tiempo en Houston (Imagen ilustrativa Infobae)

Houston es una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, ubicada al sur de Texas cerca de la costa del Golfo de México.

El clima en esta ciudad estadounidense es principalmente tropical, con el subtipo monzónico, es decir, es cálido todo el año, con una estación seca corta y una predominantemente temporada de lluvias.

Las temperaturas más altas se registran entre agosto y septiembre, donde ronda los 40 grados; en contraste es en enero y diciembre cuando el clima helado predomina.

En tanto, el mes con más precipitaciones regularmente es en junio o en octubre.

(Reuters)

El clima en Estados Unidos

Al ocupar una gran extensión de territorio, Estados Unidos reporta de una enorme variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

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En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

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El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.