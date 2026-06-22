Predicción del clima: estas son las temperaturas en Nueva York

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

Más allá de consultar el pronóstico del clima para saber qué vestir o si cargar o no con un impermeable, el reporte meteorológico es un instrumento que se se ha convertido en algo fundamental para diversos sectores como el del transporte (por cielo, mar y tierra), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta para llevar a cabo operaciones militares.

Pero si de por sí predecir el estado del tiempo podría resultar complejo a ello se le suma otra variante: el cambio climático, que ha hecho aún más urgente la necesidad de mantenerse al tanto para poder actuar y adoptar políticas públicas que reduzcan los riesgos de desastres como alertas sobre inundaciones, sequías, olas gélidas, un mal aterrizaje y otros fenómenos relacionados.

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En este contexto, aquí el reporte meteorológico para las próximas horas en Nueva York este lunes 22 de junio:

El clima para este lunes en Nueva York alcanzará los 24 grados, mientras que la temperatura mínima será de 20 grados. El pronóstico de los niveles de los rayos ultravioleta es de 3.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 97%, con una nubosidad del 99%, durante el día; y del 91%, con una nubosidad del 99%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 33 kilómetros por hora en el día y los 30 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del estado del tiempo en Nueva York (Imagen ilustrativa Infobae)

Nueva York es la ciudad más poblada de Estados Unidos y una de las más habitadas en el mundo, ubicada en el estado homónimo en la costa del Océano Atlántico, al noreste del país estadounidense.

En la ciudad neoyorquina el estado del tiempo es principalmente continental húmedo, con inviernos helados, veranos calurosos y lluvias constantes que caen durante todo el año, que se vuelven en tormentas durante el verano y nevadas en invierno.

Sin embargo, la cercanía de Nueva York con la costa atlántica ayuda a que los inviernos no sean tan duros, ni los veranos tan calientes.

El frío y las lluvias constantes provocan la caída de nueve durante el invierno.

Los meses más fríos son en entre diciembre y marzo, mientras que la temperatura más alta se registra entre julio y agosto.

(Reuters)

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Al ser un país grande, Estados Unidos posee de una gran variedad de climas, prácticamente todos.

En el lado este de Estados Unidos predominan dos climas principales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

En el noreste estadounidense el clima más importante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y en nieve a lo largo del invierno.

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En el sureste de Estados Unidos el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste estadounidense, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

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El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.