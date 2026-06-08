Precio del euro hoy en Brasil: cotización de apertura del 8 de junio

En la apertura del día, el euro se cotiza a 5,93 reales brasileños, manteniendo el mismo nivel que el precio anterior y registrando una variación porcentual de 0,02% respecto a la sesión previa, según información de Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una subida del 1,28%, sin embargo, en términos interanuales, su valor ha mostrado un descenso del -6,37%.

El euro a real brasileño ha mantenido una tendencia positiva en los últimos días, alcanzando dos jornadas consecutivas de incremento. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 9,48%, por debajo de la volatilidad de referencia del 11,15%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado.

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