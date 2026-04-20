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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 20 de abril

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 20 de abril
Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 20 de abril

En la pasada jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,64 quetzales en promedio, de modo que implicó un cambio del 0% con respecto a los 7,64 quetzales de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense registra una subida 2,25%, por lo que en el último año mantiene aún un ascenso del 1,62%.

Respecto de días pasados, con este dato frenó la racha que llevaba en las cinco jornadas anteriores. La volatilidad de esta semana presentó un rendimiento manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, lo que manifiesta que su cotización está presentando menos variaciones de lo esperado ahora mismo.

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