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IBEX 35 de España cerró con alza de 0,98% este 30 de marzo

Cierre de operaciones IBEX 35: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión alcista para el IBEX 35, que cerró la jornada del lunes 30 de marzo con subidas del 0,98%, hasta los 43.803,79 puntos. El indicador llegó a un máximo de 43.883,88 puntos y un mínimo de 43.188,06 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,59%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el IBEX 35 anota un incremento del 1,42%. El IBEX 35 se sitúa un 7,64% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos) y un 2,25% por encima de su valoración mínima del año en curso (42.841 puntos).

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