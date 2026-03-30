Hang Seng pierde terreno tras la apertura de la jornada

Día negativo para el Hang Seng (Hong Kong), que comienza la jornada en los mercados del lunes 30 de marzo con bajadas del 1,33%, hasta los 24.618,85 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con jornadas anteriores, el índice bursátil invierte el resultado de la jornada anterior, donde acabó con un incremento del 1,89%, demostrándose incapaz de consolidar una tendencia clara.
Si consideramos los datos de la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) marca una subida del 0,97%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 11,98% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 0,97% por encima de su cotización mínima del año en curso (24.382,47 puntos).