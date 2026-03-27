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El IBEX 35 cerró la sesión de este 27 de marzo con baja de 0,77%

Cierre de operaciones IBEX 35: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el IBEX 35, que acabó rueda bursátil del viernes 27 de marzo con caídas del 0,77%, hasta los 43.366,65 puntos. El índice anotó un máximo de 43.881,48 puntos y un mínimo de 43.002,59 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el IBEX 35 anota un ascenso 1,23%, de modo que en el último año mantiene aún una subida del 10,91%. El IBEX 35 se sitúa un 8,56% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 1,23% por encima de su cotización mínima del año en curso (42.841 puntos).

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