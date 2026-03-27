El IBEX 35 cerró la sesión de este 27 de marzo con baja de 0,77%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el IBEX 35, que acabó rueda bursátil del viernes 27 de marzo con caídas del 0,77%, hasta los 43.366,65 puntos. El índice anotó un máximo de 43.881,48 puntos y un mínimo de 43.002,59 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el IBEX 35 anota un ascenso 1,23%, de modo que en el último año mantiene aún una subida del 10,91%. El IBEX 35 se sitúa un 8,56% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 1,23% por encima de su cotización mínima del año en curso (42.841 puntos).