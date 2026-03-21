Estos son los podcast mas escuchados de Spotify Colombia hoy

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Spotify. (Infobae)

Semana a semana, Spotify actualiza su ranking con los podcast más populares en Colombia, con nuevos programas que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando el gusto de la audiencia.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más reproducidos en Spotify en Colombia

1. FcksNews

El Noticiero menos informado de Colombia y en este país esto es mucho decir

2. MICRODOSIS DE AMOR PROPIO

Bienvenidx a este canal donde el amor propio no es cursi, es revolucionario. Aquí encontrarás las Microdosis de Amor Propio, mi podcast hecho para despertar, sanar, cuestionar y reconectar contigo mismx. Cada episodio es una píldora de conciencia, emoción y verdad. Historias reales, herramientas de bienestar, entrevistas poderosas y reflexiones que te invitan a mirar hacia adentro. Si estás en tu camino de transformación, este espacio es para ti. Suscríbete y recuerda: no necesitas hacerlo todo, solo necesitas empezar por ti. MicrodosisDeAmorPropio KatherinePorto PodcastDeBienestar

3. Conducta Delictiva

Conducta Delictiva es el espacio digital donde exploramos las complejidades sociales, mentales y judiciales a través de entrevistas reveladoras y relatos inéditos con invitados de alto nivel, lo que permite hacer un análisis profundo de crímenes y situaciones de la vida real.Este videopodcast es conducido por Michell Rodríguez y Kevin Pinzón, periodistas de investigación expertos en el manejo de casos judiciales, ganadores del premio Emmy Suncoast 2023 en Estados Unidos.

4. La Lupa

Soy Laura Anzola y, cada miércoles, junto a invitados extraordinarios, hablamos sin filtro de lo que hemos aprendido a esconder: nuestro dolor, nuestras contradicciones, nuestros miedos.. y la fuerza, valentía y autenticidad que nace de ellos. Porque dejar de fingir es la única manera de reconocernos y empezar a conectar de verdad. Esto es La Lupa, porque de cerca, lo que somos es imposible de ocultar.

5. Influence Yourself

Influence Yourself es un espacio de conversaciones reales, profundas y sin filtros. De esas que normalmente tenemos a puerta cerrada, pero que casi nunca nos atrevemos a decir en voz alta. Aquí no se habla de la versión bonita de la vida, sino de lo que pasa cuando nadie está mirando: los quiebres, las dudas, las decisiones incómodas, la identidad, el propósito y la forma en la que aprendemos a influenciarnos a nosotros mismos antes de querer influir en el mundo.

6. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades!

7. LA DOSIS DIARIA ROKA

Mision Buscamos rescatar los valores de la sociedad, especialmente de la juventud enfocándonos en ofrecer una palabra clara, reconfortante y constante que pueda servir de apoyo para restaurar las heridas del Corazón de quienes han sufrido experiencias o vivencias que han marcado sus vidas; siempre exaltando el amor y el perdón de Dios que dió a través de su hijo Jesucristo. ¿En que nos fundamentamos? La gran comisión, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda persona. Marcos 16:15 En la Oracion como respuesta a toda necesidad de cada oyente por la palabra que nos entrego. Hechos 10:38 Creemos que hemos sido restaurados para restaurar. Jeremias 33:6 Nuestros valores Vida en Dios sentido de responsabilidad amor propio y por el prójimo proclamar la verdad ¿Para quiénes? Roka Stereo esta dirigida para hombres y mujeres que tengan necesidad de Dios y que tengan un corazón dispuesto para oír el mensaje diario que Dios tiene para ellos. Apoya nuestro ministerio Dios esta cambiando y sanando vidas a través de de esta emisora, agradecemos tu apoyo y el sentir que tienes en tu corazón para que este Ministerio nunca se detenga. www.rokastereo.com

8. La Vida Sin Filtro

Bienvenidos a La Vida Sin Filtro, con Eleonora Morales. Un espacio para conversaciones auténticas con mujeres líderes que están construyendo país. Aquí escucharemos sus experiencias, sus retos y esas historias que no siempre se cuentan: las de las mujeres que emprenden, crean, lideran y transforman. Este también es un Podcast sobre lo que significa vivir sin apariencias. Sobre los miedos y temores que acompañan cada decisión, las alegrías que celebramos en el camino y los éxitos que muchas veces solo se ven desde afuera. Porque detrás de cada logro hay un proceso y detrás de cada proceso hay una mujer real. Queremos mostrar las cosas como son: humanas, imperfectas, valientes. Para inspirarnos, reconocernos y recordar que, al final, todos estamos intentando lo mismo construir una vida auténtica, una vida Sin Filtros.

9. Más Allá del Silencio con Rafa Poveda

Más allá del silencio es más que un podcast.. es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete a nosotros en Más allá del silencio, donde la verdad no teme ser escuchada y las historias más impactantes son desentrañadas.Conviértete en un seguidor de este podcast: https:www.spreaker.compodcastmas-alla-del-silencio-con-rafa-poveda--6177497support.

10. Tatan y Maleja

Este es un podcast para incomodarse, por que entendimos que para acomodarnos en la vida tenemos que aprender a incomodarnos.

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Qué son los podcasts

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus. (Spotify)

Un podcast es un producto de audio que tiene una periodicidad definida y puede estar integrado por varios episodios, si bien tiene sus orígenes en la radio, actualmente quienes gustan de este formato pueden encontrarlo en páginas de internet o plataformas de streaming como Spotify.

Los podcasts iniciaron como una discusión entre varios participantes sobre un tema en particular, pero con el paso del tiempo las formas de hacerlos se han ido diversificando y ahora puede estar una persona hablando o un grupo; asimismo, no sólo se usan como espacio para intercambiar puntos de vista, sino también abarcan géneros de entrevista o ficción, como sucede con la historia de suspenso de la producción chilena Caso 63, uno de los podcast más escuchados a nivel mundial.

La palabra “podcast” fue usada por primera vez el 12 de febrero de 2004 por el periodista Ben Hammersley de The Guardian en un artículo en el que hablaba de lo viable que era económicamente hacer un programa de radio en línea y acceder a ellos cuando los usuarios quieran.

Aunque hay diversos debates sobre cuándo surgió el primer podcast en la historia, son varios los expertos que han señalado que la idea estaba clara desde la creación del fonógrafo de Thomas Alva Edison en 1870, cuando los intelectuales de la época como Philip Hubert, Octave Uzanne o Edward Bellamy pronosticaron que la gente acabría “leyendo con los ojos cerrados” los libros, periódicos y revistas y hasta las mamás dejarían de quedarse roncan contando cuentos a los niños antes de ir a dormir.