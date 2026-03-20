El IBEX 35 cerró la sesión de este 20 de marzo con pérdida de 1,97%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el IBEX 35, que terminó la sesión del viernes 20 de marzo con fuertes bajadas del 1,97%, hasta los 42.841,36 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 44.382,92 puntos y un mínimo de 42.784,94 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,6%.

En relación a los últimos siete días, el IBEX 35 acumula un descenso 3,33%; sin embargo en el último año todavía mantiene un incremento del 9,32%. El IBEX 35 se sitúa un 9,67% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos)