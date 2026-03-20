Noticias

El IBEX 35 cerró la sesión de este 20 de marzo con pérdida de 1,97%

Cierre de sesión IBEX 35: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día negativo para el IBEX 35, que terminó la sesión del viernes 20 de marzo con fuertes bajadas del 1,97%, hasta los 42.841,36 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 44.382,92 puntos y un mínimo de 42.784,94 puntos. El rango de cotización para el IBEX 35 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 3,6%.

En relación a los últimos siete días, el IBEX 35 acumula un descenso 3,33%; sin embargo en el último año todavía mantiene un incremento del 9,32%. El IBEX 35 se sitúa un 9,67% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos)

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en España

Últimas Noticias

El Índice ATX este 20 de marzo: pierde 1,3% tras el cierre de operaciones

Cierre de sesión ATX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El Índice ATX este 20

En el cierre de los mercados, AEX se ubica en terreno negativo este 20 de marzo

Cierre de sesión AEX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

En el cierre de los

BEL-20-INDEX termina sus operaciones en rojo este 20 de marzo

Cierre de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

BEL-20-INDEX termina sus operaciones en

OMX Stockholm 30 este 20 de marzo: cerró la jornada a la baja

Cierre de operaciones OMXS 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

OMX Stockholm 30 este 20

Acciones suizas caen; así fue el cierre del Swiss Market este 20 de marzo

Cierre de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones suizas caen; así fue