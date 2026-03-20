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El IBEX 35 baja 1,24% tras la apertura de este 20 de marzo

Inicio de sesión IBEX 35: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el IBEX 35, que inaugura la sesión del viernes 20 de marzo con notables bajadas del 1,24%, hasta los 44.187,97 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas previas, el indicador suma dos jornadas seguidas cayendo.

Si consideramos los datos de la última semana, el IBEX 35 registra un descenso del 0,6%. El IBEX 35 se sitúa un 6,83% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos) y un 0,37% por encima de su valoración mínima del año en curso (44.025 puntos).

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