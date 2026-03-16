Cierre del índice Taiwan Weighted este 16 de marzo

Jornada sin cambios para el Taiwan Weighted, que terminó la jornada financiera del lunes 16 de marzo con una variación del 0,17%, hasta los 33.342,51 puntos. El índice bursátil marcó un máximo de 33.765,81 puntos y un mínimo de 33.278,06 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,44%.
En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Taiwan Weighted acumula un incremento del 3,84%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,85% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 13,6% por encima de su cotización mínima del año en curso (29.349,81 puntos).