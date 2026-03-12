Swiss Market se mueve negativamente en apertura de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el Swiss Market, que empieza la sesión de mercado del jueves 12 de marzo con notables descensos del 0,99%, hasta los 12.830,81 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con fechas anteriores, el índice bursátil encadena dos jornadas sucesivas en rojo.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Swiss Market marca una disminución 3,52% y en términos interanuales aún mantiene una bajada del 1,88%. El Swiss Market se sitúa un 8,44% por debajo de su máximo en lo que va de año (14.014,30 puntos)