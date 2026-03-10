Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lista de lo más escuchado

1. Choosin' Texas

Ella Langley

Cosechar éxitos es sinónimo de Ella Langley. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Choosin' Texas, debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

2. American Girls

Harry Styles

El sencillo más reciente de Harry Styles ya se vislumbra como un nuevo clásico. American Girls entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

3. Risk It All

Bruno Mars

Risk It All de Bruno Mars se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la tercera posición.

4. E85

Don Toliver

En cuarto lugar, continúa E85 de Don Toliver.

5. Man I Need

Olivia Dean

Man I Need no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la quinta posición.

6. DtMF

Bad Bunny

DtMF se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

7. Be Her

Ella Langley

Be Her de Ella Langley sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, tras subir del 8 en el que se encontraba ayer.

8. Ready, Steady, Go!

Harry Styles

Ready, Steady, Go! de Harry Styles va en descenso: ya llega al octavo lugar. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 7.

9. Coming Up Roses

Harry Styles

Coming Up Roses, interpretado por Harry Styles, sigue en el noveno lugar de la lista.

10. Stateside (with Zara Larsson)

PinkPantheress

Stateside (with Zara Larsson) se ubica en la décima posición, tras haber estado ayer en el puesto número 12. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de PinkPantheress.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.