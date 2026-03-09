Ranking Apple en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Estos son los 10 títulos que todos los usuarios están buscando en Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lo más escuchado

1. dopamina

Peso Pluma y Tito Double P

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Peso Pluma y Tito Double P. Quizás por esto es que dopamina debuta en el ranking directamente en la primera posición.

2. chiclona

Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO

chiclona de Peso Pluma, Tito Double P y LENCHO es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. daño

Peso Pluma y Tito Double P

El sencillo más reciente de Peso Pluma y Tito Double P ya se vislumbra como un nuevo clásico. daño entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. 7-3

Peso Pluma y Tito Double P

Lo más nuevo de Peso Pluma y Tito Double P, 7-3, entra directamente al cuarto puesto de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

5. TU SANCHO

Fuerza Regida

TU SANCHO de Fuerza Regida se mantiene en quinto lugar.

6. Alaska (feat. Hades66)

Victor Mendivil

Alaska (feat. Hades66) no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en la sexta posición.

7. ganga

Peso Pluma, Tito Double P y El Randal

En séptimo lugar, continúa ganga de Peso Pluma, Tito Double P y El Randal.

8. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

Esta es la canción de Fuerza Regida que se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Vete

Bad Bunny

Vete de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la novena posición.

10. EXCESOS

Fuerza Regida

EXCESOS, interpretado por Fuerza Regida, sigue en el décimo lugar de la lista.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha opción utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.