Las mejores películas de Prime Video en España para ver hoy mismo

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Prime Video. (Infobae)

Cada semana, Prime Video actualiza su top de las películas más populares en España revelando los contenidos que dominan la conversación en esta codiciada arista del streaming.

Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que te dará mucho que pensar.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa a las audiencias que consumen contenido audiovisual.

Ranking de películas más reproducidas en Prime Video en España

1. Hidden Murder

2. El engaño (The Bluff)

Una pirata retirada que vive tranquilamente en una remota isla debe enfrentarse a su pasado y usar sus habilidades letales para salvar a su familia de un implacable asedio cuando su antiguo capitán aparece para vengarse de ella.

3. Sidelined: The QB and Me

4. SpaceTime

5. Sombras del pasado (Sleeping Dogs)

Después de someterse a un tratamiento de vanguardia para el Alzheimer, un ex detective de homicidios vuelve a examinar un caso de hace una década que involucra el brutal asesinato de un profesor universitario y es como si estuviera investigando el caso por primera vez.

6. Me has robado el corazón

7. Love Me Love Me

Tras la muerte de su hermano, June se muda a Milán para empezar de nuevo. Allí encuentra refugio en Will, el alumno perfecto de su instituto internacional. Pero James, el problemático mejor amigo de Will, que oculta una peligrosa vida en peleas clandestinas de MMA, convierte la rivalidad en una atracción irresistible que obliga a June a elegir entre una vida segura y un amor que lo cambia todo.

8. The Engineer

Mientras Israel se ve sacudido por una serie de atentados terroristas, la hija de un senador estadounidense muere en una sangrienta explosión. Ahora, el ex agente del Mossad, Etan, debe liderar un equipo encubierto de élite de agentes y mercenarios para encontrar al hombre responsable: el esquivo "Ingeniero". ¿Podrán encontrar y destruir al loco antes de que se pierdan más vidas inocentes?

9. Los hermanos demolición (The Wrecking Crew)

Un improbable dúo de hermanastros, uno un impulsivo detective y el otro un disciplinado, se ven atraídos por el asesinato de su padre en Hawai, lo que les lleva a un peligroso viaje para desenmascarar una conspiración de largo alcance.

10. La última mirada

Un ex policía que huye de su pasado vive aislado en el bosque, pero su vida tranquila llega a su fin cuando aparece su ex novia, que quiere reclutarle para investigar la muerte de la esposa de una excéntrica estrella de televisión.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Series y películas de Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.