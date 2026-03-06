Noticias

FTSE MIB IDX se mueven en terreno positivo en la apertura de mercados de este 6 de marzo

Inicio de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el FTSE MIB IDX, que empieza la jornada del viernes 6 de marzo con leves ascensos del 0,3%, hasta los 44.740,73 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el selectivo da la vuelta al dato de la sesión previa en el que experimentó una disminución del 1,95%, demostrando que no es capaz de asentar una tendencia definida.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el FTSE MIB IDX marca un descenso 5,23%; pero en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 15,37%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 5,66% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 0,61% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.468 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Italia

Últimas Noticias

ATX comienza sesión en terreno positivo este 6 de marzo

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX comienza sesión en terreno

Hang Seng ganó 1,72% tras el cierre de la jornada este 6 de marzo

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng ganó 1,72% tras

Acciones de la eurozona ganan; Euro Stoxx 50 abre la sesión con cifras al alza este 6 de marzo

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones de la eurozona ganan;

Acciones de Bruselas pierden; así arrancó operaciones el BEL-20 INDEX este 6 de marzo

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones de Bruselas pierden; así

Apertura del AEX neerlandés este 6 de marzo

La incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del AEX neerlandés este