FTSE MIB IDX se mueven en terreno positivo en la apertura de mercados de este 6 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el FTSE MIB IDX, que empieza la jornada del viernes 6 de marzo con leves ascensos del 0,3%, hasta los 44.740,73 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el selectivo da la vuelta al dato de la sesión previa en el que experimentó una disminución del 1,95%, demostrando que no es capaz de asentar una tendencia definida.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el FTSE MIB IDX marca un descenso 5,23%; pero en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 15,37%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 5,66% por debajo de su máximo del presente año (47.426 puntos) y un 0,61% por encima de su cotización mínima del año en curso (44.468 puntos).