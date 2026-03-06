Noticias

BEL-20-INDEX termina sus operaciones en rojo este 6 de marzo

Cierre de sesión BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en negativo para el BEL-20 INDEX, que cerró rueda bursátil del viernes 6 de marzo con notables caídas del 1,24%, hasta los 5.194,95 puntos. El selectivo anotó un máximo de 5.267,01 puntos y un volumen mínimo de 5.146,40 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,29%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX anota una bajada 4,57%; aunque en términos interanuales todavía mantiene una subida del 20,91%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 8,5% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos) y un 1,87% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.099,49 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Bélgica

Últimas Noticias

El IBEX 35 cerró la sesión de este 6 de marzo con pérdida de 1,02%

Cierre de sesión IBEX 35: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

El IBEX 35 cerró la

Euro Stoxx 50 terminó a la baja este 6 de marzo

Cierre de sesión EuroStoxx 50: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Euro Stoxx 50 terminó a

El índice Swiss Market finaliza operaciones con pérdidas de 1,52% este 6 de marzo

Cierre de sesión Swiss Market: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El índice Swiss Market finaliza

OMX Stockholm 30 pierde terreno tres el cierre de operaciones este 6 de marzo

Cierre de sesión OMXS 30: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

OMX Stockholm 30 pierde terreno

ATX terminó la jornada en terreno positivo este 6 de marzo

Cierre de operaciones ATX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

ATX terminó la jornada en