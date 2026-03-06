BEL-20-INDEX termina sus operaciones en rojo este 6 de marzo

Día en negativo para el BEL-20 INDEX, que cerró rueda bursátil del viernes 6 de marzo con notables caídas del 1,24%, hasta los 5.194,95 puntos. El selectivo anotó un máximo de 5.267,01 puntos y un volumen mínimo de 5.146,40 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,29%.
Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX anota una bajada 4,57%; aunque en términos interanuales todavía mantiene una subida del 20,91%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 8,5% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.677,83 puntos) y un 1,87% por encima de su valoración mínima del año en curso (5.099,49 puntos).