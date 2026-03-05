Índice FTSE MIB IDX de Milán cae al comienzo de la sesión de este 5 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el FTSE MIB IDX, que inaugura la jornada financiera del jueves 5 de marzo con bajadas del 0,66%, hasta los 45.038,72 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de días previos, el selectivo invierte el dato de la jornada anterior, donde acabó con un ascenso del 3,92%, demostrando que es incapaz de consolidar una tendencia estable.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el FTSE MIB IDX acumula una bajada 5,03%; pero en el último año acumula aún un incremento del 16,93%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 5,03% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos) y un 1,28% por encima de su valoración mínima del año en curso (44.468 puntos).