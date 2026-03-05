Noticias

Índice FTSE MIB IDX de Milán cae al comienzo de la sesión de este 5 de marzo

Apertura de sesión FTSE MIB IDX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo del día en negativo para el FTSE MIB IDX, que inaugura la jornada financiera del jueves 5 de marzo con bajadas del 0,66%, hasta los 45.038,72 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de días previos, el selectivo invierte el dato de la jornada anterior, donde acabó con un ascenso del 3,92%, demostrando que es incapaz de consolidar una tendencia estable.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el FTSE MIB IDX acumula una bajada 5,03%; pero en el último año acumula aún un incremento del 16,93%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 5,03% por debajo de su máximo en lo que va de año (47.426 puntos) y un 1,28% por encima de su valoración mínima del año en curso (44.468 puntos).

